Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho sonrası Lukaku bombası! Yıldız isim için çalışma başladı

"F.BAHÇE BÜYÜK HOCALARLA MÜCADELE ETMELİDİR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda "Bizim çocuğumuz" diyerek devam etme lüksü olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı. Seçimi kazanmamız halinde Fenerbahçe'nin başına Mourinho'yu getireceğim. Biz seçilmesek bile Fenerbahçe'nin başına gelmesi gerektiğini de kendisine ilettim. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe'yi çalışıyor"