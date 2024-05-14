Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho sonrası Lukaku bombası! Yıldız isim için çalışma başladı
Bu sezon ligde ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de ligin son 2 haftasına 6 puan geride girilmesi camiada şok etkisi yarattı. Tüm bunlara rağmen Ali Koç'un başkanlığa bir kez daha aday olmasına tepki yağarken, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, teknik direktör adayı olarak Jose Mourinho'yu açıklarken yıldız bir ismin transferini de bitirmek için çaba harcadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık için tekrar aday olacağını açıkladı. Yıldırım seçimi kazanması halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini vaat etti. Yıldırım'ın ünlü yıldızı sarı-lacivertli takıma kazandırmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, dün başkanlık için tekrar aday olma kararı aldığını açıkladı. "Adaylığını açıkladı, açıklayacak" tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım'ın bu kararı gündeme bomba gibi düştü.
Çarpıcı açıklamalarda da bulunan Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü söyledi. Aziz Yıldırım, kimseyle kavga etmeyeceklerini vurgulayarak "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek bir organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe'nin büyük olmasını sağlamaktır" diye konuştu.
"F.BAHÇE BÜYÜK HOCALARLA MÜCADELE ETMELİDİR"
Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda "Bizim çocuğumuz" diyerek devam etme lüksü olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı. Seçimi kazanmamız halinde Fenerbahçe'nin başına Mourinho'yu getireceğim. Biz seçilmesek bile Fenerbahçe'nin başına gelmesi gerektiğini de kendisine ilettim. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe'yi çalışıyor"
LUKAKU İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yıldırım'ın Mourinho'nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu da Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Chelsea'nin Belçikalı golcüyü bonservisiyle göndermeye öncelik verdiği öğrenildi. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok. Bu nedenle Maviler'in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor.
Milliyet'in haberine göre Aziz Yıldırım'ın iş dünyasının ünlü isimlerinin de desteğini arkasına aldığı kaydedildi. Yıldırım'a Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Murat Ülker gibi isimlerin yönetime girmeden dışarıdan destek vereceği bildirildi.
Aziz Yıldırım yarın saat 13:30'da düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmi olarak bir kez daha duyuracak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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