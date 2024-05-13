İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği yıllık maaş! Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrası dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı...
Süper Lig'de şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe'de gözler başkan seçimine çevrildi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yeniden aday olduğunu açıklarken gündeme bomba gibi düşecek ifadeler kullandı. Yıldırım, seçimi kazanmasını durumunda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini duyururken ikili arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıkıyor. İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği yıllık ücret...
Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışındaki heyecan da giderek artıyor. Ligin son haftasında oynanan maçlarda Kayserispor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, umutlarını RAMS Park'ta oynanacak derbiye taşıdı.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER SEÇİMDE
Bu sezon da şampiyonluğu kaybetmesi halinde 10 yıllık bir hasreti oluşacak Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
AZİZ YILDIRIM BÜYÜK OYNUYOR
Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olacağını duyurdu. Kulübün efsane ismi, yaptığı açıklamalarda teknik direktörlük Jose Mourinho ile görüştüğünü ve Türkiye'ye getireceğini söyledi.
"MOURİNHO'YU FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GETİRECEĞİM"
Başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
MOURINHO'NUN MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
Kupalarla dolu kariyerine ocak ayında Roma'dan ayrılarak ara veren Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusuydu. Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'dan birçok teklif aldığı belirtilen Mourinho'nun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
12 MİLYON EURO İSTİYOR
İspanyol gazeteci Michael Rincon, 61 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya en yakın aday olduğunu belirtti. Haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den 12 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği ve hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım ile görüştüğü söylendi.
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