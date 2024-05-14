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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağını açıkladı.

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