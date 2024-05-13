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Fenerbahçe'de derbi öncesi şok! Cezalı duruma düştü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Fenerbahçe’de derbi öncesi şok! Cezalı duruma düştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de sarı kart gören Becao, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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