İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un konuğu oluyor. Karşılaşma için Yunanistan'a giden sarı-lacivertlilerde 3 eksik futbolcu bulunurken, Olympiakos'ta ise takımın önemli ismi Podence cezalı durumda. Zorlu maç öncesi tur atlamayı hedeflediklerini ifade eden teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.
SCHARER DÜDÜK ÇALACAK
Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Hakem Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alessandro Dudic olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bastian Dankert, AVAR'da Lionel Tschudi görev yapacak.
F.BAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiacos karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle Olympiacos karşısında kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalarını bireysel sürdüren Joshua King de karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer alamayacak.
YUNAN TAKIMLARI İLE 9. KEZ
Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AVRUPA KUPALARINDA 269. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.
AVRUPA KUPALARI KARNESİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
|
91
|
UEFA Avrupa Ligi
|
82
|
42
|
23
|
17
|
119
|
80
|
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
|
70
|
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|
34
|
12
|
11
|
11
|
48
|
39
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
40
|
11
|
6
|
23
|
42
|
70
|
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
11
|
UEFA Avrupa Konferans Ligi
|
16
|
11
|
-
|
5
|
41
|
20
|
TOPLAM
|
268
|
106
|
55
|
107
|
363
|
381
OLYMPIAKOS'LA 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.
F.BAHÇELİ TARAFTARLAR TRİBÜNDE YOK
Sarı-lacivertli takımın taraftarları, alınan ceza sebebiyle takımlarını stadyumda destekleyemeyecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürmeme cezası verdi. Bu sebepten dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak.
OLYMPIAKOS'TA PODENCE CEZALI
Yunan ekibi Olympiacos'ta ise takımın önemli isimlerinden Daniel Podence, sarı kart cezalısı olması sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Yunan ekibinde son 2 resmi maçta forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Sotirios Alexandropoulos'un sakatlıklarını atlattığı ve Mendilibar'ın görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında oynaması bekleniyor.
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