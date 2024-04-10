10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri İsmail Kartal'dan Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar: Turu geçmek istiyoruz

İsmail Kartal'dan Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar: Turu geçmek istiyoruz

Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
İsmail Kartal’dan Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar: Turu geçmek istiyoruz

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Avantaj yakalamak istediklerini ifade eden Kartal, "Burada ve İstanbul'da iyi bir futbolla turu geçmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA