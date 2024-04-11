İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı sonrası açıklamalar: Turu geçebileceğimize inanıyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Avantajlı skorla İstanbul'a gitmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Kartal, "Net pozisyonlarımız vardı ilk yarıda değerlendiremedik. Oyunun kontrolü bize olmasına rağmen basit goller yedik. Oyuncularımla soyunma odasında konuşup atacağımız gollerle maçı çevirip İstanbul'a avantajla dönebileceğimizle ilgili konuşmalar yaptık. Basit bir gol daha yemememize rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak yaptığımız değişikliklerle 3-2'ye getirdik skoru. Maçı kazanabilirdik. Taraftarımızın önünde bu turu geçebileceğimiz düşünüyorum" diye konuştu.
"OOSTERWOLDE'NİN İNŞALLAH ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOKTUR"
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, Olympiakos maçında oyuncularının yaşadığı sakatlıklarla ilgili olarak da, "Hiç umulmadık anda sakatlıklar yaşıyoruz. Oosterwolde'nin durumu belli değil. Dizi esnemiş gibi söylüyorlar. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontrollerden sonra durumu belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Oynadığımız maçları hasarsız bir şekilde bitirmek isterdik. Bir sonraki maçlarda sakatlık yaşamadan bitirmeyi istiyorum. Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. Hiç merak etmesinler benim beklentim aynı onların doğrultusunda. Güçlü ve karakterli oyunculardan kurulu bir yapımız ve oyun gücümüz var. Bunu her yerde ve herkese gösterdik" açıklamasında bulundu.
"MAÇI 4-3 KAZANABİLDİK"
Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de büyük bir camia olduğunun altını çizen İsmail Kartal, Maça iyi başladık. Takımının ne yapması gerektiğini, oyun planını ben ortaya koyuyorum. Objektif bir şekilde bunları anlatmak en doğal hakkım. Olympiakos 3-0 öne geçti, pozisyonları vardı ama bizim ortaya koyduğumuz reaksiyon, maçı 4-3 kazanabilirdik. Maçtan önce maçın favorisi yok demiştim. 3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.
"BATSHUAYİ KRİTİK DURUMDAYDI"
Bir basın mensubunun Batshuayi'nin niye oynamadığıyla ilgili bir sorusu üzerine Kartal, "Batshuayi kritik durumdaydı. En fazla 5-10 dakika oynayabilirdi. Mecbur durumda kalmamız halinde oynatabilirdik. Bir sakatlık daha olsa 2-3 belki 5 hafta olmayabilirdi. Kritik maçlara çıkıyoruz. Bunun için Batshuayi'yi oyuna almadım" diye cevap verdi.
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