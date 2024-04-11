İsmail Kartal’dan Olympiakos maçı sonrası açıklamalar: Turu geçebileceğimize inanıyorum





"MAÇI 4-3 KAZANABİLDİK"



Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de büyük bir camia olduğunun altını çizen İsmail Kartal, Maça iyi başladık. Takımının ne yapması gerektiğini, oyun planını ben ortaya koyuyorum. Objektif bir şekilde bunları anlatmak en doğal hakkım. Olympiakos 3-0 öne geçti, pozisyonları vardı ama bizim ortaya koyduğumuz reaksiyon, maçı 4-3 kazanabilirdik. Maçtan önce maçın favorisi yok demiştim. 3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.



"BATSHUAYİ KRİTİK DURUMDAYDI"



Bir basın mensubunun Batshuayi'nin niye oynamadığıyla ilgili bir sorusu üzerine Kartal, "Batshuayi kritik durumdaydı. En fazla 5-10 dakika oynayabilirdi. Mecbur durumda kalmamız halinde oynatabilirdik. Bir sakatlık daha olsa 2-3 belki 5 hafta olmayabilirdi. Kritik maçlara çıkıyoruz. Bunun için Batshuayi'yi oyuna almadım" diye cevap verdi.

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