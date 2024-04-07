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Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19'la çıkacak

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19’la çıkacak

Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak. Takımın başında ise A Takım yardımcı antrenörlerinden olan Zeki Murat Göle yer alacak.

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