Süper Kupa bilmecesi yarın çözülecek! Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Galatasaray cephesi ne yapacak?
Süper Kupa Finali için Galatasaray ile Fenerbahçe yarın Şanlıurfa'da bir araya gelecek. Galatasaray karşılaşma için dün şehre hareket ederken, Fenerbahçe ise maça U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Sarı-lacivertli cepheden gelen "90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklaması ise akıllara soru işaretleri gelmesine neden oldu. Peki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Sporseverleri neler bekliyor? İşte detaylar...
Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Şanlıurfa'da 2023 Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelecek. Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad'da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı. Yarın saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.
FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHAYA ÇIKACAK
Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
EROL BİLECİK'TEN '90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.
SARI-LACİVERTLİ KAFİLE, MAÇTAN YAKLAŞIK 3 SAAT ÖNCE ŞANLIURFA'YA GELECEK
Fenerbahçe kafilesi, Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek. Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor.
GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK
Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.
BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu.
TARİHTEKİ 399. KARŞILAŞMA
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU
Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.
Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:
|
Sezon
|
Maç
|
Skor
|
1972-1973
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
2-1
|
1984-1985
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
1-1 (4-2 pen.)
|
1995-1996
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
3-0
|
2011-2012
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
3-2
|
2012-2013
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
1-0
|
2013-2014
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
0-0 (3-2 Pen.)
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
|
Tarih
|
Stat
|
Organizasyon
|
Sonuç (GS-FB)
|
14.04.2019
|
Ülker
|
1-1
|
28.09.2019
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0-0
|
23.02.2020
|
Ülker
|
Süper Lig
|
3-1
|
27.09.2020
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0-0
|
06.02.2021
|
Ülker
|
Süper Lig
|
1-0
|
21.11.2021
|
Nef
|
Süper Lig
|
1-2
|
10.04.2022
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0-2
|
08.01.2023
|
Ülker
|
Süper Lig
|
3-0
|
04.06.2023
|
Nef
|
Süper Lig
|
3-0
|
24.12.2023
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0-0
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