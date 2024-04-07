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Fenerbahçe U19 takımı evinde Giresunspor'u yendi

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Fenerbahçe U19 takımı evinde Giresunspor’u yendi

U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftada Fenerbahçe evinde karşılaştığı Giresunspor’u 4-1'lik skorla mağlup etti.

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