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Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı: U19 takımıyla gideceğiz | TFF talebi reddetti

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı: U19 takımıyla gideceğiz | TFF talebi reddetti

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Kupa maçına yönelik yaptığı açıklamada, "U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz." ifadelerini kullandı. A Spor'un haberine göre TFF, Fenerbahçe'nin talebini reddettti. Buna göre Süper Kupa maçı belirlenen tarihte ve şartlarda oynanacak.

Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili kararını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde başkanvekili ve kulüp sözcüsü Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini duyurdu.

"U19 TAKIMIMIZLA GİDECEĞİZ"

"Süper Kupa için Şanlıurfa'ya U19 takımımızla gideceğiz. TFF'ye şu yazıyı gönderdik, 'Tarihi erteleyecekseniz ya da yabancı hakem atayacaksanız bize bildirin' dedik. Ancak yanıt alamadık."

TFF FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA TALEBİNİ REDDETTİ!

A Spor'un haberine göre TFF, Fenerbahçe'nin talebini reddetti! Süper Kupa, maçının belirlenen tarihte ve şartlarda oynanacağı bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YÖNETİME VERİLEN YETKİLER NEYDİ?

1-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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