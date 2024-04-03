Fenerbahçe’ye kötü haber! İki yıldız Karagümrük deplasmanında yok...









SZYMANSKİ DE CEZA SINIRINA ULAŞTI



Sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Adana Demirspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Ligde bu sezon 9 gol atarak kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Szymanski, bu sezon Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçlarında sarı kart görmüştü.