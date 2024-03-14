İsmail Kartal’dan Trabzonspor maçı öncesi rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe - Union SG maçı muhtemel 11’leri...

KADRODA 4 EKSİK VAR

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Düdük ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'te... Bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak. İrfan Can ise kadroda...