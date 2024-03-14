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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Dev derbi Halil Umut Meler'in...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Dev derbi Halil Umut Meler’in...

Süper Lig'de artık son viraja girilirken ligin 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. İşte detaylar...

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