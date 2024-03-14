FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI İZLE |FB Union Saint Gilloise karşılaşması hangi kanalda oynayacak?

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. İlk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda 4 eksik bulunuyor tarafta ise oynanacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda canlı oynanacağını merak ediyor. İşte FB - Union Saint Gilloise maçının canlı yayınlanacağı şifresiz kanalların listesi…