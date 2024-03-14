14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI İZLE |FB Union Saint Gilloise karşılaşması hangi kanalda oynayacak?

FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI İZLE |FB Union Saint Gilloise karşılaşması hangi kanalda oynayacak?

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI İZLE |FB Union Saint Gilloise karşılaşması hangi kanalda oynayacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş maçı için nefesler tutuluyor. Avrupa'da tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, rövanş maçında Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. İlk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda 4 eksik bulunuyor tarafta ise oynanacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda canlı oynanacağını merak ediyor. İşte FB - Union Saint Gilloise maçının canlı yayınlanacağı şifresiz kanalların listesi…

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Fransa: RMC Sport en direct

Danimarka: TV2 Play Denmark

Avusturya: Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 7

İspanya: Movistar+

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Union Saint Gilloise: Morris, Sykes, Machida, Dony, Rasmussen, Amani, Montes, Lapoussin, Terho, Nilsson, Ayensa

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA