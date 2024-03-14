FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI İZLE |FB Union Saint Gilloise karşılaşması hangi kanalda oynayacak?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş maçı için nefesler tutuluyor. Avrupa'da tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, rövanş maçında Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. İlk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda 4 eksik bulunuyor tarafta ise oynanacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda canlı oynanacağını merak ediyor. İşte FB - Union Saint Gilloise maçının canlı yayınlanacağı şifresiz kanalların listesi…
FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Fransa: RMC Sport en direct
Danimarka: TV2 Play Denmark
Avusturya: Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 7
İspanya: Movistar+
FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Union Saint Gilloise: Morris, Sykes, Machida, Dony, Rasmussen, Amani, Montes, Lapoussin, Terho, Nilsson, Ayensa
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