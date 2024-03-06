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Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı öncesi kamp kadrosu netleşti! O isimler Belçika'da yok

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Fenerbahçe’nin Union Saint Gilloise maçı öncesi kamp kadrosu netleşti! O isimler Belçika’da yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin kritik maç için kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı.

Rodrigo Becao, Joshua King ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU:
Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı.

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