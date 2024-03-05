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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. UEFA maçın hakemini açıkladı. Maçı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek.

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