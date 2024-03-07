İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakip Union Saint-Gilloise...

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.