İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip Union Saint-Gilloise...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbhaçe son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise deplasmanında sahaya çıkıyor. Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü (bugün) saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.
RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA OYNANACAK
UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
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