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Fenerbahçe güle oynaya zirve koltuğuna! Hatayspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Fenerbahçe güle oynaya zirve koltuğuna! Hatayspor 0-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’a konuk odu. Sarı lacivertliler kritik maçta Osayi ve Cengiz Ünder'in attığı golerle rakibini 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler koltukta kalıcı olmak için yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye başladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, 28. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE LİDER

Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak maç fazlasıya liderlik koltuğuna oturdu.

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cumali, Görkem, Massanga, Ömer Faruk, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

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