Fenerbahçe'den flaş Mauro Icardi açıklaması! 1 maçlık ceza sonrası ortalık karıştı
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından 1 maçlık menle cezalandırılmasının ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.
CEZA SONRASI FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada "Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı
"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…
Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.
Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,
bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.
Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!
Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.
Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;
Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."
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