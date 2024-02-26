Fenerbahçe’den flaş Mauro Icardi açıklaması! 1 maçlık ceza sonrası ortalık karıştı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.