26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Naklen ve şifresiz atv ve A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Naklen ve şifresiz atv ve A Spor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Naklen ve şifresiz atv ve A Spor’da

Süper Lig'de yarış devam ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da birbirinden keyifli maçlar naklen ve şifresiz olarak atv ve A Spor'da ekranlara gelecek. İşte çeyrek finalde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maç programı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman) (atv)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park) (ASpor)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) (ASpor)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park) (atv)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA