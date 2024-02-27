ZTK'da büyük heyecan! İsmail Kartal kararını verdi! Ankaragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın galibi Beşiktaş-Konyaspor maçının galibiyle eşleşecek. Dev maç saat 20.45'te ATV ekranlarında yayınlanacak. İşte maçın muhtemel 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Michy Batshuayi
MKE Ankaragücü: Ertaç, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic, Pedrinho, Tolga, Efkan, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.
MAÇ SAAT 20.45'TE ATV'DE
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak. Müsabaka, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Fred ve İrfan Can Kahveci maçta süre alamayacak. Hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumu da henüz netlik kazanmadı.
KAZANAN BEŞİKTAŞ-KONYASPOR GALİBİYLE OYNAYACAK
Kazanan takım, çeyrek finalin bir diğer ayağı olan Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinin tur atlayan ekibiyle final için çift maç oynayacak.
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