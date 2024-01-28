Canlı I Fenerbahçe-Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Kanarya liderliği perçinleme peşinde...

108. RANDEVU KİMİN OLACAK?

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.