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Canlı I Fenerbahçe-Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Kanarya liderliği perçinleme peşinde...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Canlı I Fenerbahçe-Ankaragücü CANLI ANLATIM Kanarya liderliği perçinleme peşinde...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı lacivertlilerde özellikle defans hattında eksiklikler bulunurken, Fenerbahçe'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Cephas, Morutan, Sowe.

108. RANDEVU KİMİN OLACAK?

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

OOSTERWOLDE CEZALI

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, yarın akşam oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sakatlıklarını atlatan Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Fred, Luan Peres ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Bright Osayi-Samuel, maç kadrosunda olmayacak.

FENER'E YAN BAKILMIYOR

Süper Lig'de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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