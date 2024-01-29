29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Son dakika | Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
ABONE OL
Son dakika | Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’yü KAP’a bildirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün...Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Sarı - lacivertliler bir süre önce görüşmelere başlandığını duyurduğu Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA