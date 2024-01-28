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EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal kritik deplasmanda

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal kritik deplasmanda

EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oynanacak. EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kerem Atakan, Abdulkadir, Koita, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

9 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta 9 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Umut Meraş, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de bugünkü maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ SALİH UÇAN İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan maç kadrosunda yer alıyor.

Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

SİVASSPOR'DA 5 EKSİK

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bugünkü karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

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