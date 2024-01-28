EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal kritik deplasmanda
EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oynanacak. EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kerem Atakan, Abdulkadir, Koita, Manaj
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.
9 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta 9 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Umut Meraş, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de bugünkü maçta sahada olamayacak.
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ SALİH UÇAN İYİLEŞTİ
Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan maç kadrosunda yer alıyor.
Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.
SİVASSPOR'DA 5 EKSİK
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bugünkü karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat verildi: 28 Ocak MGM hava raporu...
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin maaşına ek yatacak! Emekli maaşında +10.000 TL ödeme takvimi netleşti! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar....
- Cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2024 cemre düşme tarihleri
- 6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."
- İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
- Bu kişiler diyet yapsa bile kilo vermiyor! İşte zayıflamayı engelleyen 7 neden...
- İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...
- Usta oyuncu sevenlerini üzdü! Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu...
- Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...
- Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak'ın annesini gören bir daha bakıyor! Benzerlikleri olay oldu!
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor
- Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!