Fenerbahçe’den TFF’ye 7 soruluk mektup

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O MEKTUBU...

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Dikkatine;

Süper Ligde şampiyonluk yarışında bulunan Futbol Takımımız ile rakibimiz arasında uygulanan standart dışı hakem kararları son olarak 25 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-İstanbulspor maçı ile zirveye ulaşmıştır.

25 Ocak 2024 tarihinde oynanan karşılaşmada görev yapan Bahattin Şimşek, Takımımızın Samsunspor maçında da görev almış, tüm hakem yorumcuları ve spor kamuoyunun ortak görüşü ile yanlış bir faul kararı vermiş ve maçın gidişine etki etmiştir.

Bu önemli hatayı yapan hakem, şampiyonluk yarışında bulunan bir diğer takım olan rakibimizin maçına atanmış, aynı hakem 4 gün (96 saat) önce Takımımız aleyhine verdiği faul kararını, bu kez Galatasaray lehine görmezden gelerek maçın sonucuna etki etmiştir.

Aynı maçta hakem sadece bu hata ile kalmamış, yanlış mesafe ile kurdurulan barajla Galatasaray Futbol Takımı sonuca gitmiştir.

Şampiyonluk yarışında bulunan iki takım arasında hakemler eliyle verilen farklı kararlardan doğan adaletsizlik Kulübümüzü ve camiamızı rahatsız etmiştir.