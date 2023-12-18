İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Son 16 heyecanı için geri sayım başladı...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yapılırken Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla birlikte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu. Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.
DİREKT SON 32 TURUNA!
Yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, böylelikle son 32 tur yani play-off turunu direkt olarak geçecek.
Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
İŞTE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Sturm Graz - Slovan Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
Real Betis - Dinamo Zagreb
Olympiacos - Ferençvaroş
Ajax - Bodo/Glimt
Molde - Legia Varasova
Maccabi Haifa - Gent
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart, rövanş maçları ise 14 Mart tarihlerinde oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...