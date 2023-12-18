18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Son 16 heyecanı için geri sayım başladı...

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Son 16 heyecanı için geri sayım başladı...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
ABONE OL
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa’daki muhtemel rakipleri! Son 16 heyecanı için geri sayım başladı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yapılırken Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla birlikte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu. Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.

DİREKT SON 32 TURUNA!

Yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, böylelikle son 32 tur yani play-off turunu direkt olarak geçecek.

Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

İŞTE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sturm Graz - Slovan Bratislava
Servette - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiacos - Ferençvaroş
Ajax - Bodo/Glimt

Molde - Legia Varasova
Maccabi Haifa - Gent

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart, rövanş maçları ise 14 Mart tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Dursun Özbek hastaneye yatırıldı DURSUN ÖZBEK HASTANEYE YATIRILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA