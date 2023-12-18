İşte Fenerbahçe’nin Avrupa’daki muhtemel rakipleri! Son 16 heyecanı için geri sayım başladı...

FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu. Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.