Fenerbahçe’de Edin Dzeko şoku! Kayserispor ve Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.