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Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kayserispor ve Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Fenerbahçe’de Edin Dzeko şoku! Kayserispor ve Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Edin Dzeko'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Zorlu Kayserispor deplasmanı ve Galatasaray derbisi öncesi sakatlanan Bosnalı forvetin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe, Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KAYSERİSPOR VE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?
Sakatlanan Bosnalı forvetin Kayserispor maçında oynayamayacaği belirtilirken, Galatasaray derbisine yetiştirilmek için çalışma başlatıldığı bildirildi. Dzeko'nun da teknik heyete Galatasaray maçında forma giymek istediğini söylediği öğrenildi.

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