Fenerbahçe’de Dimitris Itoudis dönemi sona erdi





FENERBAHÇE BEKO SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU



Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes'e mağlup olurken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona maçlarında kaybeden taraf oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

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