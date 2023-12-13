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Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna mutlak bir stoper takviyesi yapma hedefi doğrultusunda İngiltere Premier Lig'ine odaklandı. Çağlar Söyüncü transferinde yaşanan zorluklar sebebiyle alternatif arayışlara yönelen sarı-lacivertliler, hedeflerini West Ham'a çevirdi. İşte yeni yıldız isim...

Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklanarak hummalı bir çalışma temposu içerisine girdi. Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde başarıya ulaşma hedefiyle hareket eden sarı-lacivertli ekip, gözlerini ocak ayına çevirerek transfer atağına geçti. Hem yerel hem de uluslararası alanda güçlü bir performans sergileme amacındaki Fenerbahçe, transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendirmeyi ve ikinci yarı için iddialı bir formda sahaya çıkmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi ve transfer atağını başlattı.

İsmail Kartal'ın Belirlediği Hedef: Stoper!

Teknik direktör İsmail Kartal, transfer döneminde takımını güçlendirmek adına önemli mevkileri belirledi ve bu isteklerini yönetimle paylaştı. Eksik bölgelere yönelik hamlelerde öncelik stoper mevkisine verildi. Özellikle Becao'nun sakatlığı devam ettiği için bu bölgeye acil bir transfer yapma kararı alındı.

Sürpriz İsim: Thilo Kehrer

Fenerbahçe'nin defans hattını güçlendirmek istediği ara transfer döneminde, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü transferinde yaşanan zorluklar nedeniyle sarı-lacivertli ekip, farklı bir alternatif arayışına girdi. Bu alternatifin başında ise West Ham United forması giyen Thilo Kehrer bulunuyor.

Thilo Kehrer Kimdir?

27 yaşındaki Alman stoper, 2022 yılında West Ham United ile anlaşma sağlamış ve sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Fenerbahçe yönetimi, 13 milyon Euro piyasa değeri olan bu tecrübeli oyuncu için harekete geçti. Önümüzdeki günlerde Thilo Kehrer'in menajeri ile temas kurulacağı belirtiliyor.

Tecrübe ve Yetenek Bir Arada

Thilo Kehrer, 27 kez Alman Milli Takımı forması giymiş bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen Kehrer, Alman Milli Takımı'na 49 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer olmuş bir isimdir.

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