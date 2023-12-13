Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...

Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklanarak hummalı bir çalışma temposu içerisine girdi. Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde başarıya ulaşma hedefiyle hareket eden sarı-lacivertli ekip, gözlerini ocak ayına çevirerek transfer atağına geçti. Hem yerel hem de uluslararası alanda güçlü bir performans sergileme amacındaki Fenerbahçe, transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendirmeyi ve ikinci yarı için iddialı bir formda sahaya çıkmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi ve transfer atağını başlattı.

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