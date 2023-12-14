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Fenerbahçeli golcü Umut Nayir'in acı günü

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Fenerbahçeli golcü Umut Nayir’in acı günü

Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'in eşi Enfal Nayir, 16 haftalık bebeğinin anne karnında kalbinin durduğunu açıkladı. Enfal Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip, gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.

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