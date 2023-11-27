Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Kızılhan'ın Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakınen takip ediyoruz.



Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik.

Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur.



Bu durum dün akşam oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir.

Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir.



Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir.



Galatasaray Spor Kulübü'nün DNA'sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı yaratmasına izin vermeyeceğiz.



Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan "Ofsaytımsı"nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu "kullanışlı hale" getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.