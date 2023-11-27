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Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söylerken Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü oynanan maçla ilgili bir açıklama yayımladı.

VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN TEKRAR OYNAYALIM

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın sözlerinin yer aldığı açıklamada sarı-lacivertliler, 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ayrıca VavaCars Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Kızılhan'ın Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakınen takip ediyoruz.

Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik.

Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur.

Bu durum dün akşam oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir.

Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir.

Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün DNA'sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı yaratmasına izin vermeyeceğiz.

Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan "Ofsaytımsı"nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu "kullanışlı hale" getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.

Tüm bu gerçeklerden hareketle;

Dokuz '9' sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda 'şampiyon yapılacak' diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.

Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52.dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz.

Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dâhil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe’den flaş açıklama! FENERBAHÇE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

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