Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Suudi ekibi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü
Teknik Direktör İsmail Kartal ile beraber sezona hem lig hem de Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, son maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardı. Kadrosundaki yıldız futbolcularla göz dolduran Kanarya'ya Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı. Futboluyla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli yıldız, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. İşte detaylar...
İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.
Oynadıkları futbolla birçok dev takımın radarına giren sarı-lacivertli futbolculardan o isim Suudi Arabistan ekibinin dikkatini çekti.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, son olarak 13. haftada Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Olaylı geçen maçın bu skoruyla beraber puanını 34 yapan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla liderliği Galatasaray'dan devraldı.
9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Kanarya, ligin 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.
AVRUPA'DA DOLU DİZGİN YOLA DEVAM
Bu sezon Fenerbahçe, aynı zamanda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.
Gruplarda şimdiye kadar 4 maça çıkan İsmail Kartal ve öğrencileri aldıkları 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladılar ve lider konumda yer alıyorlar.
RADARA GİRDİLER
Sarı-lacivertli futbolcular, bu sezon sahada gösterdikleri performansla beraber birçok dev takımın transfer listesine girdi.
İSMAİL KARTAL'LA KENDİNİ BULDU
Fenerbahçe'de gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.
İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle beraber tekrardan kendisini bulan İrfan Can Kahveci'nin talipleri giderek artıyor.
SUUDİ EKİBİ TALİP OLDU
Son olarak 2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında yıldızlaşan ve takımına galibiyeti getiren etkili isimlerden birisi olan milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, takımı ile sezona çok iyi başlangıç yapan İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor.
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