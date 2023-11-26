CANLI | Fenerbahçe - Karagümrük (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Karagümrük maçı ilk 11’leri…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kritik maç öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.
15. RANDEVU
Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.
İÇ SAHA KARNESİ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 12 haftanın 11'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi.
Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ve Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Fatik Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Mert M, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
Karagümrük:
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