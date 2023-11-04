CANLI | Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı





İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.



Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.