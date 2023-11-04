CANLI | Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kanarya ve Fırtına'nın sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi Zorbay Küçük kritik derbide ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün karşı karşıya geliyor.
İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.
SAVUNMA ALARM VERİYOR
Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor.
Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.
EMRE MOR TAKIMA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.
TRABZONSPOR'DA 3 İSMİN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, İsmail, Zayc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, M.Can, Berat, Mendy, Abdulkadir, Pepe, Vişça, Onuachu
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