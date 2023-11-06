Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için söylediği flaş sözlere bir karşılık olarak Özbek'ten yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in sözleri;
"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı"
"Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içindeyim. Böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz. Peşine takalım, fotoğrafını çeksin... Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim. Niye böyle bir açıklamalar, İnsanların fotoğraflarını çekin, tokatlayın..."
"ALİ KOÇ'A TAVSİYEM VAR"
"Fenerbahçe başkanına bir tavsiyem var; Bunları yapmayın. Çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş; Türkiye, hep bölünmeye çalışılmıştır. PKK, FETÖ, Türkiye'yi bölmeye çalışmadı mı? Yapılan açıklamalar da bu bölünmeye getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun. Burada sayın Selim Soydan'ın açıklaması akla geliyor. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. Niye? Hiç boşuna uğraşmasılar biz hep itidalden yana olacağız."
"Bir ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilime artık ihtiyaç yok."
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