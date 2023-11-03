Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız

"SANIRIM YETERİNCE CESARETLERİ YOK"

Daha bugün bir hakem istifa etti. Bir hakem eşinden hakem açıklamaları oldu. Doğru, yanlış bilmiyoruz tabii. Futbolun temiz olması için federasyon tamamen sorumludur. İddialar varsa devlet mekanizmalarına başvurulur. Sanırım yeterince cesaretleri yok. Bir federasyon delegesinin hakemlerle ilgili iddiası oldu. Benimle ilgili Lale Orta iddiası oldu. MHK ile ilgili iddialar oldu. Çağırın ifade verelim dedik ama hiçbir ilerleme yok.