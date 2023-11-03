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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız

FENERBAHÇE A Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, A Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Ali Koç, “Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız. Dürüst hakemlere de çağrı yapıyorum. Dürüst hakemler, ilk siz istifa edin.” dedi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının yan hakemi Kemal Yılmaz, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe lehine verdiği doğru karar nedeniyle cezalandırıldığını ve hakemliği bıraktığını" duyurmuştu. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili A Spor ekranlarına bağlandı. Koç, Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya destek verirken "Temiz insanlar omuz omuza vermeli" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Öncelikle çok garip olaylar yaşanıyor. Pazar günü kapsamlı bir açıklama yapacağız. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Saha içinde hakem olayları. Herkes rahatsız. Lehte, aleyhte bir sürü karar. Bunu tüm takımlar söylüyor.

"TFF BAŞKANININ NİYETİNİ SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Başkanın iyi niyetine inanıyorduk, hala da inanmak istiyoruz ama şu an geldiğimiz noktada biz TFF başkanının niyetini pazar günü anlatacağım sebepler dolayısıyla sorgulamak zorundayız. Yapılan hatalar, iddialar, söylemler ve bunlar karşısında hiçbir işlem yapılmaması bizi endişeye sevk ediyor.

"SANIRIM YETERİNCE CESARETLERİ YOK"

Daha bugün bir hakem istifa etti. Bir hakem eşinden hakem açıklamaları oldu. Doğru, yanlış bilmiyoruz tabii. Futbolun temiz olması için federasyon tamamen sorumludur. İddialar varsa devlet mekanizmalarına başvurulur. Sanırım yeterince cesaretleri yok. Bir federasyon delegesinin hakemlerle ilgili iddiası oldu. Benimle ilgili Lale Orta iddiası oldu. MHK ile ilgili iddialar oldu. Çağırın ifade verelim dedik ama hiçbir ilerleme yok.

"BU PİSLİĞİ TEMİZLEYECEĞİZ"

İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz.

"İSMAİL HOCANIN PFDK'YA SEVKİ BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA OLDU"

İsmail Hocam PFDK'ya ilginç bir şekilde sevk edildi. Ciddi şüphelerim var. Hakem hatalarından bahsetmiyorum. Bunların hepsini anlatacağım. İsmail hocanın sevki bizim için bardağı taşıran damla olmuştur.

"DÜRÜST HAKEMLERE ÇAĞRI YAPIYORUM; İLK SİZ İSTİFA EDİN"

Dürüst hakemlere de çağrı yapıyorum. Dürüst hakemler, ilk siz istifa edin. Kime nasıl ceza verildiğini, kime niye verilmediğini pazar günü anlatacağız. Tüm paydaşlara sesleniyorum, gelin bu pisliği kurutalım."

Ali Koç’tan flaş açıklama: İstifa edin ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: İSTİFA EDİN

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