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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kanarya aradığı yıldızı ispanya'da buldu...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Kanarya aradığı yıldızı ispanya’da buldu...

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Sarı lacivertli yönetim devre arasında stoper takviyesi yapmaya hazırlanırken, Atletico Madrid'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso gündeme geldi. İşte detaylar...

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