Ahaber.com.tr’nin İsmail Kartal’a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe’nin yıldızı Batshuayi hocasından özür diledi...

"SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM ÖZÜR DİLERİM"

Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.