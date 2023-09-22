Ahaber.com.tr'nin İsmail Kartal'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi hocasından özür diledi...
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsil eden Fenerbahçe evinde Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırladı. Maçın başından sonuna kadar rakibine üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler yoğun taraftar desteğiyle 3-1 gibi rahat bir skorla galibiyete uzanırken, Michy Batshuayi güzel oyununu bir de golle süslerken, Belçikalı yıldız 69. dakikada oyundan alındı. Bu karara üzülen Batshuayi yerine giren Umut Nayir'in elini sıkmadan üzgün bir surat ifadesiyle kenara geldi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında ahaber.com.tr editörlerinden Murat Akıncı, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Batshuayi'nin bu tavrını sordu. Kartal ise bu soruya "Biz sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Samandıra'da analizini yapacağız." yanıtını verdi. Bu gelişme sonrası bugün Samandıra'da İsmail Kartal ile Michy Batshuayi arasında gerçekleşen görüşmede Belçikalı yıldız hocasından özür dileyerek saygısızlık yapmak istemediğini ifade etti. İsmail Kartal da Batshuayi'ye takım olarak bir bütün olduklarını belirtti. Böylelikle dün akşam ikili arasında yaşanan ufak çaplu gerginlik tatlıya bağlandı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini sahasında ağırladı.
KADIKÖY'DE GÜLE OYNAYA
Sarı lacivertliler baskılı başladığı maçın 24. dakikasında Crespo ile öne çekerken yoğun taraftar desteğini de arkasına alarak farka koştu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun oynayan temsilcimiz 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
BATSHUAYI RESİTALİ
İlk yarıda orta sahaya gelerek arkadaşlarına pas dağıtımı yapan ve kanatlara açılarak diğer arkadaşlarına alan açan Batshuayi ilk yarıdaki güzel oyununu bir de golle süsledi ve sarı lacivertliler soyunma odasına 2-0 önde gitti.
BİR GOL DE SERDAR AZİZ'DEN
İkinci yarıya da çok hızlı giren Fenerbahçe, 47. dakikada Serdar Aziz'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Golün ardından toparlanan misafir takım, 55. dakikada Villadsen'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Kalan bölümde rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve grubuna galibiyetle başladı.
BATSHUAYI'NİN AVRUPA'DA 3. GOLÜ
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti. Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.
BELÇİKALI YILDIZ OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Batshuayi maçın 69. dakikasında kenara gelirken yerini Umut Nayir'e bıraktı. Ancak Belçikalı yıldız kenara alınırken yerine giren Umut'un elini sıkmayarak ve asık bir surat ifadesiyle doğrudan yedek kulübesine geçti.
(Görüntü EXXEN'den alınmıştır)
AHABER.COM.TR KARTAL'A SORDU: TEPKİYİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenlerken Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın yönelttiği "Batshuayi maçın yıldızlarından biriydi. Özellikle ilk yarı orta sahaya kadar gelerek top aldı arkadaşlarına dağıttı. Bu planınızın bir parçası mıydı? Hocam bir de oyundan çıkarken sanki morali bozuldu ve çıkarken bir tepkisi oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu güne damga vurdu.
(Görüntü EXXEN'den alınmıştır)
İSMAİL KARTAL: HER ŞEYİN ALTINDA BİR ŞEY
İsmail Kartal sorulan soruya "Biz sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız." yanıtını verdi.
"DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ"
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Dün akşamki maçta oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.
"SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM ÖZÜR DİLERİM"
Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.
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