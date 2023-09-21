İsmail Kartal’a Ahaber.com.tr’den Batshuayi sorusu! Oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?

Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu. Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti. Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu." dedi.