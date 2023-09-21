İsmail Kartal’a Ahaber.com.tr’den Batshuayi sorusu! Oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe evinde konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal flaş açıklamalarda bulundu. Kartal’a Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın yönelttiği “Batshuayi oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?” sorusu güne damga vurdu. İşte Kartal’ın o açıklamaları…
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1 yendi.
Maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal durum analizi yaptı.
Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın yönettiği "Batshuayi Oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?" sorusu güne damga vurdu.
Soru: Batshuayi maçın yıldızlarından biriydi. Özellikle ilk yarı orta sahaya kadar gelerek top aldı arkadaşlarına dağıttı. Bu planınızın bir parçası mıydı? Bir de oyundan çıkarken sanki morali bozuldu ve çıkarken bir tepkisi oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
"PLANIMIZ TUTTU..."
Kartal, "Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım.
Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu. Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti. Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu." dedi.
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