Fenerbahçe’de 3 yıllık imza! Miguel Crespo’ya yeni teklif! İşte alacağı ücret...

FLAŞ GELİŞME!

Portekizli orta sahanın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemdeydi. 27 yaşındaki oyuncu, son maçtaki performansıyla yeniden İsmail Kartal'ın gözüne girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Crespo'yla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 YILLIK YENİ KONTRAT

Yönetim, yıllık 500 bin euro kazanan Miguel Crespo için teklifini yaptı. Crespo'ya 3 yıllık bir kontrat önerildi. Başarılı futbolcuya yıllık 2 milyon euro (başarı bonusları ile birlikte yıllık 2.5 milyon euro) teklif edildi.

Fenerbahçe, ayrıca sözleşmeye 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de ekleyecek. Miguel Crespo, 2021 yılında Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'ye geldi.