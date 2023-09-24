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Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! Miguel Crespo'ya yeni teklif! İşte alacağı ücret...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Fenerbahçe’de 3 yıllık imza! Miguel Crespo’ya yeni teklif! İşte alacağı ücret...

Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalanması konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Crespo'ya 3 yıllık sözleşme teklif edilirken, önerilen yıllık ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte sezona süper bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı toplam 11 maçtan galibiyetle ayrıldı.

CRESPO ALKIŞ ALDI

Kanarya, son olarak Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını 3-1 mağlup etti. Uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönen Miguel Crespo, attığı gol ve oynadığı futbolla alkış aldı.

FLAŞ GELİŞME!

Portekizli orta sahanın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemdeydi. 27 yaşındaki oyuncu, son maçtaki performansıyla yeniden İsmail Kartal'ın gözüne girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Crespo'yla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 YILLIK YENİ KONTRAT

Yönetim, yıllık 500 bin euro kazanan Miguel Crespo için teklifini yaptı. Crespo'ya 3 yıllık bir kontrat önerildi. Başarılı futbolcuya yıllık 2 milyon euro (başarı bonusları ile birlikte yıllık 2.5 milyon euro) teklif edildi.

Fenerbahçe, ayrıca sözleşmeye 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de ekleyecek. Miguel Crespo, 2021 yılında Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'ye geldi.

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