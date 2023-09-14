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Fenerbahçe'de ayrılık! Transferin son saatlerinde milli oyuncu ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Fenerbahçe’de ayrılık! Transferin son saatlerinde milli oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler milli sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

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