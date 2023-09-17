Fenerbahçe Antalyaspor maç sonucu: 3-2

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada rakip kalede daha çok görünen taraf oldu. Ardından Fenerbahçe oyunda dengeyi sağlasa da ani gelişen atakta 31. dakikada misafir takım Buksa'nın golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun golüyle beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.