Fenerbahçe Antalyaspor maç sonucu: 3-2
Milli aranın sona ermesiyle Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü ve tam 5 golün atıldığı mücadelede Akdeniz ekibini 3-2 devirmeyi başardı. Kanarya'ya yeniden zirveyi getiren golleri; Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski attı, Antalya'da Adam Buksa'nın iki gollük dublesi puan için yeterli olmadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada rakip kalede daha çok görünen taraf oldu. Ardından Fenerbahçe oyunda dengeyi sağlasa da ani gelişen atakta 31. dakikada misafir takım Buksa'nın golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun golüyle beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler baskıyı artırdığı bölümde 56. dakikada Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 64. dakikada bireysel hatada Buksa'nın golüne engel olamadı ve skora yeniden denge geldi. Golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, 79. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle bu sezon oynadığı 10. resmi müsabakayı da kazanmayı başardı.
BERABERLİK GOLÜ VAR'LA GELDİ
Fenerbahçe'nin beraberlik golü VAR kararı sonucunda geldi.
Müsabakanın 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu golde hakem ofsayt gerekçesiyle gol kararı vermedi.
Ardından VAR kontrolü gerçekleştirildi ve 45+3. dakikada gol kararı çıktı.
SZYMANSKİ'DEN GALİBİYET GOLÜ
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, galibiyet golüne imza attı.
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve skor katkısıyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde Avrupa kupalarında 3 gol 3 asist, ligde ise 1 gol 1 asist ile oynuyordu.
Antalyaspor maçında galibiyet golünü bulmayı başaran Szymanski, ligdeki gol sayısını da 2'ye yükseltti.
DZEKO, SKOR KATKISINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki 4. golüne ulaştı.
Ligde geriden kalan 3 maçta 3 golü bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 4. maçında da gol atmayı başardı.
Gaziantep'e 2, Samsunspor'a da 1 gol atan Dzeko, MKE Ankaragücü maçında ise takımının tek sayısında pası veren isim olmuştu.
Antalyaspor maçında takımını öne geçiren golde yine pası veren isim olan Dzeko, bu performansıyla ligde oynadığı tüm maçlarda skor katkısı verdi.
CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının hemen başında sakatlık geçirdi.
Müsabakanın 2. dakikasında yaşadığı bir pozisyon sonrasında aynı dakika içinde kendisini yere bırakan 26 yaşındaki oyuncu, oyuna devam edemedi.
Cengiz, 5. dakikada kenara gelirken, İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi.
İRFAN CAN KAHVECİ, LİGDE SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ligde ilk golünü attı.
Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.
Maçın 56. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırarak takımını öne geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı ve toplamda 5 gole ulaştı.
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