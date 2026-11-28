Real Madrid taraftarlarından Mourinho'nun Arda Güler planına tepki
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Alaves'i konuk edecek Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in sahadaki konumu tartışma konusu oldu. İspanyol gazetesi Marca'nın paylaştığı muhtemel 11'de Arda Güler'in Bernardo Silva ile birlikte Jude Bellingham'ın arkasında konumlandırılması, Madrid taraftarlarının tepkisini çekti. Jose Mourinho'nun muhtemel tercihine sosyal medyada sert yorumlar geldi.
eal Madrid, LaLiga'nın 14. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Alaves ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Bu akşam saat 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler'e ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
MARCA'NIN PAYLAŞTIĞI MUHTEMEL 11 TARTIŞMA YARATTI
İspanyol gazetesi Marca, Real Madrid-Alaves karşılaşması öncesinde iki takımın muhtemel 11'ini paylaştı. Real Madrid'in muhtemel kadrosunda Arda Güler'in sahadaki konumu taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
MOURINHO'NUN ARDA GÜLER PLANI TEPKİ ÇEKTİ
Paylaşılan muhtemel 11'de Arda Güler, Bernardo Silva ile birlikte orta saha ikilisinde, Jude Bellingham'ın arkasında yer aldı.
Real Madrid taraftarları, milli futbolcunun orta sahanın daha gerisinde konumlandırılmasına yönelik rahatsızlıklarını sosyal medyada dile getirdi. Bazı taraftarlar, Arda Güler'in bu dizilişte görev almasının hücumdaki etkisini azaltacağını savundu.
"BU ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR"
Jose Mourinho'nun muhtemel kadro tercihine tepki gösteren bir Real Madrid taraftarı, "Bu çok kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in orta sahanın bu kadar gerisinde oynatılmasını istemeyen bir başka taraftar ise "Neden en iyi yaratıcımız o kadar derin ki, o yaratma konusunda tempoyu kontrol etmeye göre çok daha iyi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Mourinho'nun muhtemel tercihini değerlendiren bir başka kullanıcı ise "Hepsi Vini'yi ilk 11'e sokmak için" yorumunda bulundu.