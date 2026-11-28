Bu akşam saat 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler 'e ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol gazetesi Marca, Real Madrid -Alaves karşılaşması öncesinde iki takımın muhtemel 11'ini paylaştı. Real Madrid'in muhtemel kadrosunda Arda Güler'in sahadaki konumu taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER PLANI TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan muhtemel 11'de Arda Güler, Bernardo Silva ile birlikte orta saha ikilisinde, Jude Bellingham'ın arkasında yer aldı.

Real Madrid taraftarları, milli futbolcunun orta sahanın daha gerisinde konumlandırılmasına yönelik rahatsızlıklarını sosyal medyada dile getirdi. Bazı taraftarlar, Arda Güler'in bu dizilişte görev almasının hücumdaki etkisini azaltacağını savundu.

"BU ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR"

Jose Mourinho'nun muhtemel kadro tercihine tepki gösteren bir Real Madrid taraftarı, "Bu çok kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in orta sahanın bu kadar gerisinde oynatılmasını istemeyen bir başka taraftar ise "Neden en iyi yaratıcımız o kadar derin ki, o yaratma konusunda tempoyu kontrol etmeye göre çok daha iyi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mourinho'nun muhtemel tercihini değerlendiren bir başka kullanıcı ise "Hepsi Vini'yi ilk 11'e sokmak için" yorumunda bulundu.