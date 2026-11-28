Bakan Bak, "Amatör kulüplerimize yaklaşık 270 milyon nakdi yardım yaptık. Bu yıl, 2026 yılında da Türkiye çapındaki amatör kulüplerimize yaklaşık 2,5 milyar lira nakdi yardım yaptık. Daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Amatörlere destek vermek çok önemli. Cebindeki parayı, ailesinin parasını çocuklara harcayan amatör spor kulüplerinin yöneticilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar buranın çocuklarını, mahallenin çocuklarını kendi çocuklarından ayırt etmiyor. Biz de aynı şekilde bu sahalarda büyüdük. Amatör spor kulüplerindeki yöneticiler bizlere burs verdi. Onların verdiği burslarla okuduk. Buralara geldik ve biz de buraları unutmadık, unutmayacağız. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2027 yılında da İstanbul'daki amatör spor kulüplerimize maddi destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bunları da yakında kendi hesaplarına geçirmiş olacağız. Buradan tekrar bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki çocuklar Filistin hassasiyeti içinde, onları yürekten alkışlıyorum. 'Özgür Filistin'i istiyoruz' diyoruz. Mahallenin çocukları çıktı, 'Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Gazze'ye selam olsun' dedi. Onları yürekten alkışlıyoruz. Çünkü çocuklarımızın davası olmalı. Biz Türkler, bu millet, her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. O yüzden bu mahallenin çocuklarını, Kağıthane'nin çocuklarını yürekten alkışlıyorum, onları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ımızı yürekten alkışlıyoruz. Beşiktaş'ın taraftarını yürekten alkışlıyoruz. Batum'da tüm dünyaya, siyonistlere büyük bir ders verdiler. Tribünlerden haykırarak şunu söylediler: 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Filistin'in yanındayız' dediler. Tribünlerde yapılan baskılara rağmen, saldırılara rağmen dik durdular ve özgür Filistin'i haykırdılar. Beşiktaş Kulübünü, yöneticilerini, teknik heyetini, sporcularını tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Hep beraber davamız olan Filistin'e desteğe devam edeceğiz. Spor sahalarından bu zalimlere karşı dik duruşumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (A Haber Foto Arşiv)

"AİLELERİMİZİN DE BULUŞTUĞU ÇOK GÜZEL BİR MERKEZ OLDU"

Yenilenen spor tesislerinin çocukları sokaklardan uzaklaştırarak sporla buluşturacağını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, amatör spor kulüpleri aracılığıyla gençlerin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanacağını ifade etti.

Öztekin, "Sizlerin de desteğiyle minik evlatlarımız, 9-10 yaşlarından itibaren çok güzel bir şekilde spor yapıyorlar. Aslında burada, Sayın Bakanım, çocuklarımız sadece spor yapmıyor, aynı zamanda sokaklardan uzaklaşarak bu güzel sahalarla buluşuyorlar. Burada hocalarımızla, özellikle Örnektepe Spor Kulübümüz, Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübümüz ve yeniden Çıta Zeytin Spor Kulübümüzle birlikte profesyonellikten ziyade amatör ruhu yaşatarak çocuklarımızın derslerine de katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin de buluştuğu çok güzel bir merkez oldu. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz, kendisini alkışlıyoruz. Sağ olsun, var olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BURADA YETİŞEN GENÇLERİMİZ GELECEĞİN ÖNEMLİ SPORCULARI OLACAK"

Sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında önemli rol oynadığını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İlçemizdeki gelişim ve katedilen mesafe, hamdolsun, Kağıthane'mizin tüm fertlerine dokunmakta ve onların gelişimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Sporun hayatımızın merkezinde olması, özellikle fertlerin geleceğe daha özgüvenli ve daha iyi hazırlanmasına vesile olur. Sporun var olduğu hiçbir bünyede, hamdolsun, hastalık olmaz, ruhsal problemler yaşanmaz. Aynı zamanda spor, gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmesine engel olur ve onların her daim güzel ortamlarda dostluklarını pekiştirmelerine vesile olur. Bu açıdan sporun hayatımızda yer almasını ve özellikle böyle tesislerin gençlerimizle buluşmasını çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sporun içinden yetişen kıymetli Bakanımızın geçmişten gelen bilgi birikiminin ve tecrübesinin, bugün sabah burada kulüp başkanlarımızla yaptığı sohbetlerde de İstanbul'umuza nakış nakış işlendiğini ve İstanbul'umuzun tüm ilçelerine yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz geleceğin önemli sporcuları olacak, hem kendi kulüplerini hem ilçelerini temsil edecek hem de ay yıldızlı bayrağımızı her daim göndere çekecekler. İnşallah ülkemizin geleceğine damga vuracak sporcularımızı bu alanda yetiştirecekler" şeklinde konuştu.