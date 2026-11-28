Loris Karius, Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke, Paderborn deplasmanında 8-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Kenan Karaman, takımının tek golünde asist yaparken Schalke, küme düşme hattında 7 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftası bol gollü bir maça sahne oldu. Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe'nin eski forveti Edin Dzeko ve eski Beşiktaşlı Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke, Paderborn'a konuk oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 8-1 kazanırken Schalke'nin tek golünde asisti Kenan Karaman yaptı.

Küme düşme hattında bulunan Schalke 7 puanda kalırken Paderborn puanını 13'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ'TA 67 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI

28 Ağustos 2018'de Liverpool'dan 2,5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Loris Karius, siyah-beyazlı formayla 67 karşılaşmada görev aldı. Alman kaleci, bu müsabakalarda kalesinde 95 gol görürken 14 maçta ise kalesini gole kapattı.