MAÇTA İLK 11'LER

Beşiktaş : Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh

Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic

İLK YARIDAN NOTLAR

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDAN BÜYÜK DURUŞ!

Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı.

Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

ORKUN KÖKÇÜ DE TOKALAŞMADI!

İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, kaptan Orkun Kökçü'nün maç öncesindeki hareketi dikkat çekti.

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen yazı tura atışı sırasında siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı.

Öte yandan müsabaka öncesinde iki takımın kaptanları ve hakemlerin birlikte gerçekleştirdiği geleneksel fotoğraf çekimi de yapılmadı. Yazı tura atışının ardından doğrudan santraya geçilerek karşılaşma başlatıldı.

🦅 Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yazı tura atışında rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı. ❌ Kaptanlar ve hakemlerin fotoğraf çekimi de yapılmadan direkt santraya geçildi. https://t.co/JscYDVZrGk — AA SPOR (@aa_spor) November 26, 2026

TRİBÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Beşiktaşlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Koltukların kırıldığı kavgada Gürcistan polisi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazı kullandı.

OYUNCULAR VE HAKEMLER İÇERİ GİRDİ

Yaşanan arbede sonrası her iki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.