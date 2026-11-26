CANLI Beşiktaş'ın Avrupa'da kritik sınavı! Rakip Hapoel Beer-Sheva
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında işgalci İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ediyor. Batum Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayan mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ediyor Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanan müsabaka, TSİ 20.45'te başladı.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
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Beşiktaş: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh
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Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic
İLK YARIDAN NOTLAR
BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDAN BÜYÜK DURUŞ!
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı.
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
ORKUN KÖKÇÜ DE TOKALAŞMADI!
İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, kaptan Orkun Kökçü'nün maç öncesindeki hareketi dikkat çekti.
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen yazı tura atışı sırasında siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı.
Öte yandan müsabaka öncesinde iki takımın kaptanları ve hakemlerin birlikte gerçekleştirdiği geleneksel fotoğraf çekimi de yapılmadı. Yazı tura atışının ardından doğrudan santraya geçilerek karşılaşma başlatıldı.
🦅 Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yazı tura atışında rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı. ❌ Kaptanlar ve hakemlerin fotoğraf çekimi de yapılmadan direkt santraya geçildi. https://t.co/JscYDVZrGk— AA SPOR (@aa_spor) November 26, 2026
TRİBÜNDE ORTALIK KARIŞTI
Beşiktaşlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Koltukların kırıldığı kavgada Gürcistan polisi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazı kullandı.
OYUNCULAR VE HAKEMLER İÇERİ GİRDİ
Yaşanan arbede sonrası her iki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.
DANİMARKALI HAKEM YÖNETİYOR
Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetiyor. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstleniyor. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanıyor.
İLK 8 SIRA İDDİASI SÜRÜYOR
Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ
Siyah-beyazlılarda Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamıyor.