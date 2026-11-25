Beşiktaş'ta Wenyen Gabriel ameliyat edildi! İki oyuncu takıma dönüyor

Beşiktaş Fuzul Erkek Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan Wenyen Gabriel, Eugene Omoruyi ve Jaylen Nowell'in sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilen Gabriel'in ameliyat edildiğini, Omoruyi ve Nowell'in ise milli arada takımla çalışmaya başlayacağını duyurdu.