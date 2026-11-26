"Uğruna hayal kurduğunda değil, ter döktüğünde kazanırsın. Bugün Fenerbahçe ter döktü. Fenerbahçe'yi önde tutan, takımı yukarıya çeken bir kişi var, onun da adı Greenwood. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de kazanması ve Avrupa futboluna yaklaşmamız çok değerli. Hem fiziksel olarak hem de oyun anlamında yaklaştık."

Greenwood'un kanatta daha etkili olduğunu vurgulayan Tüzün, "Greenwood'u ortaya çektiğiniz zaman olmuyor. Çizgideki Greenwood'un etkisi daha fazla. O yüzden maçın başlangıcındaki dizilişin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kenarda daha verimli bir oyuncu. Zaten Emre Hoca da geç de olsa bunu gördü" ifadelerini kullandı.

"GREENWOOD'UN TAKIM OYUNUNA DÖNMESİ LAZIM"

Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tek bir tehlike var. Fenerbahçe bütün organizasyonlarını Greenwood'a yönelik yaparsa ileride sıkıntı yaşar. Takımlar orayı kapatırsa çok büyük bir sorun olur. Greenwood'un yanına Kerem'in veya başka bir oyuncunun gelmesi ve Greenwood'un bireyselliği bırakıp takım oyununa dönmesi lazım."