Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı analizi Libero'da: "Greenwood'un takım oyununa dönmesi lazım"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Rezzan Yetiş, Haşmet Babaoğlu, Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmayı sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alındı.
Rezzan Yetiş, Haşmet Babaoğlu, Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesini canlı yayında değerlendirdi.
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ZAFER TÜZÜN: FENERBAHÇE BUGÜN TER DÖKTÜ
Zafer Tüzün, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirerek şunları söyledi:
"Uğruna hayal kurduğunda değil, ter döktüğünde kazanırsın. Bugün Fenerbahçe ter döktü. Fenerbahçe'yi önde tutan, takımı yukarıya çeken bir kişi var, onun da adı Greenwood. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de kazanması ve Avrupa futboluna yaklaşmamız çok değerli. Hem fiziksel olarak hem de oyun anlamında yaklaştık."
Greenwood'un kanatta daha etkili olduğunu vurgulayan Tüzün, "Greenwood'u ortaya çektiğiniz zaman olmuyor. Çizgideki Greenwood'un etkisi daha fazla. O yüzden maçın başlangıcındaki dizilişin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kenarda daha verimli bir oyuncu. Zaten Emre Hoca da geç de olsa bunu gördü" ifadelerini kullandı.
"GREENWOOD'UN TAKIM OYUNUNA DÖNMESİ LAZIM"
Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada tek bir tehlike var. Fenerbahçe bütün organizasyonlarını Greenwood'a yönelik yaparsa ileride sıkıntı yaşar. Takımlar orayı kapatırsa çok büyük bir sorun olur. Greenwood'un yanına Kerem'in veya başka bir oyuncunun gelmesi ve Greenwood'un bireyselliği bırakıp takım oyununa dönmesi lazım."
"TARAFTARIN GÜVENİNİ ARTIRMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"
Galibiyetin takım ile taraftar arasındaki bağ açısından önemine de dikkati çeken Tüzün, "Her şeyden öte Fenerbahçe'nin taraftarıyla bütünleşmesi ve taraftarın takıma olan güveninin artması açısından çok önemli bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.