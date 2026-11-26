CANLI Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Libero'da değerlendiriliyor!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Hüseyin Kıyıcı, Kartal Yiğit, Serkan Korkmaz ve Kelvin Ndunga, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'daki Batum Stadı'nda oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.
Hüseyin Kıyıcı, Kartal Yiğit, Serkan Korkmaz ve Kelvin Ndunga, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesini, karşılaşmanın kritik anlarını ve tribünlerde yaşanan olayları canlı yayında değerlendiriyor.
"GÖNÜLLERİ KAZANDIK"
Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesine ve karşılaşmanın zorluğuna değinen Kartal Yiğit, "Gönülleri kazandık. Kötü başlayan bir geceydi. Olmaması gereken şeyler yaşandı ve bunları konuştuk. Gürcistan polisinin anlamsız tavırları vardı. Onlar yine bizim komşumuz, böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak maça dönelim. Hapoel ekibi bizi çok zorladı. Bence kimse böyle bir takım beklemiyordu. Beşiktaş zorlandı"" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR SAVUNMA ZAAFI VAR"
Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı ve Italiano'nun ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini değerlendiren Yiğit, "Maçtan önce farklı bir sonuç bekliyordum. Yedek takımla bile çıksak rahat kazanacağımızı, 3-4 gol atacağımızı düşünüyordum ancak olmadı. Bu da Beşiktaş için düşündürücü bir durum. Italiano, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü ve maçı kazandı ancak buna gerek kalmaması lazımdı. İlk yarıda takımın yıldızı Doğan Alemdar'dı. Bu ne demek? Beşiktaş'ın büyük bir savunma zaafı var demektir" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ PUANLAR ALDI"
Oyuncu değişikliklerinin karşılaşmaya etkisine ve alınan galibiyetin Avrupa Ligi'ndeki önemine dikkat çeken Kartal Yiğit, "60. dakikadan sonra Trossard ve Vlahovic gibi oyuncular sahaya girince maç zaten orada bitti. Beşiktaş burada önemli puanlar aldı. Buradan galibiyetle ayrılamasaydı ilerleyen süreçte zorlanırdı çünkü Leverkusen deplasmanı var. Sonu güzel bitti ancak yine kalemizde gol gördük" değerlendirmesinde bulundu.