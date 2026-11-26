"GÖNÜLLERİ KAZANDIK"

Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesine ve karşılaşmanın zorluğuna değinen Kartal Yiğit, "Gönülleri kazandık. Kötü başlayan bir geceydi. Olmaması gereken şeyler yaşandı ve bunları konuştuk. Gürcistan polisinin anlamsız tavırları vardı. Onlar yine bizim komşumuz, böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak maça dönelim. Hapoel ekibi bizi çok zorladı. Bence kimse böyle bir takım beklemiyordu. Beşiktaş zorlandı"" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR SAVUNMA ZAAFI VAR"

Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı ve Italiano'nun ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini değerlendiren Yiğit, "Maçtan önce farklı bir sonuç bekliyordum. Yedek takımla bile çıksak rahat kazanacağımızı, 3-4 gol atacağımızı düşünüyordum ancak olmadı. Bu da Beşiktaş için düşündürücü bir durum. Italiano, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü ve maçı kazandı ancak buna gerek kalmaması lazımdı. İlk yarıda takımın yıldızı Doğan Alemdar'dı. Bu ne demek? Beşiktaş'ın büyük bir savunma zaafı var demektir" şeklinde konuştu.